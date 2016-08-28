Сделать сайт с похожим функционалом

Здравствуйте. Требуется разработка сайта широкоформатной печати. Функционал сайта как у сайта procanvas.ru, карточки товаров (холсты) как у сайта tvoyposter.ru (на стене, в интерьере). Дизайн наш, но сделан не профессиональным веб-дизайнером. Пишите цены и сроки.
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Необходимо оценить стоимость создания сайта с похожим функционалом - https://homemoney.ua
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Дизайн в разработке. Если устроит ваше ценовое предложение, то начнем работу по завершению дизайна.
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