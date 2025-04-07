Сделать веб сайт интегрированный с телеграмм.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка11 просмотров

В телеграмме по нажатию на start открывается веб сайт, с услугами при выборе и нажатии выбрать->оформить перекидывает в определённый чат или бота который прочитает по query что пользователь хочет.
Сам вебсайт, это сайт лендинг для фитнеса с разными категориями услуг (для новичков продвинутых, похудение и так далее), вторая под страница там уже сами услуги, третья отзывы, и контакт форма,

После спишемся передам ТЗ. Бюджет этот указал, предлагайте свой и сроки выполнения

Next.jsTelegramНастройка интернет-магазиновСоздание веб-приложенийСоздание сайтов
месяц назад
guest_1743777595648
месяц в сервисе
Был
19 дней назад

Выбранный исполнитель

NiWeb
21 год
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
месяц назад
$1000
8 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

NiWeb
21 год
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
месяц назад