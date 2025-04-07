Необходимо реализовать веб-сайт для фитнеса, интегрированный с Telegram. При нажатии на 'start' в Telegram пользователь будет перенаправлен на лендинг с услугами, отзывами и контактной формой. Также требуется реализация функционала для переадресации в чат или бота в зависимости от выбранной услуги. Бюджет и сроки выполнения обсуждаемы.
Сделать веб сайт интегрированный с телеграмм.
В телеграмме по нажатию на start открывается веб сайт, с услугами при выборе и нажатии выбрать->оформить перекидывает в определённый чат или бота который прочитает по query что пользователь хочет.
Сам вебсайт, это сайт лендинг для фитнеса с разными категориями услуг (для новичков продвинутых, похудение и так далее), вторая под страница там уже сами услуги, третья отзывы, и контакт форма,
После спишемся передам ТЗ. Бюджет этот указал, предлагайте свой и сроки выполнения
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»24 заявкиОткрытмесяц назад
- $700
Разработать сайт для мусульман с расписанием намазов на месяц и год. Необходимо реализовать поддержку языков, функции скачивания и печати, а также автоматическую добавку городов. Бюджет 1000, возможны изменения в зависимости от обсуждения.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт4 дня назад
- $500
Разработка сайта, который позволит пользователям оценивать компании, оставлять отзывы и жалобы. Сайт будет включать категории компаний по цветам, платные услуги для продвижения, а также мобильное приложение на английском и русском языках. Адаптивный дизайн, функции поиска и личного кабинета для пользователей и компаний.Сайты «под ключ»27 заявокОткрытмесяц назад
- $1000
Требуется разработка криптовалютной биржи с функционалом, аналогичным указанным референсным платформам. Ожидается уникальный дизайн и улучшенная безопасность. Возможно использование как полностью вашего решения, так и доработка существующего решения на рынке.Сайты «под ключ»14 заявокОткрытмесяц назад
Требуется разработка несложных сайтов под ключ, ориентированных на продажу оборудования и сопутствующих товаров. Необходим функционал для удобного представления и продажи продукции.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрытдень назад
Задача включает создание новостного сайта с форумом, с кроссбраузерной и адаптивной версткой. Необходимо подключение API для бесплатного сбора спортивной статистики, реализация единого профиля пользователя для сайта и форума, а также внедрение платных услуг и функции отложенного постинга новостей.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрытдень назад
Разработка сайта, который будет выводить статистику по курьерам из Телеграм-групп. Необходимо учитывать заработок курьеров по дням, а также вести отчеты по каждому магазину. Администратор должен видеть общий доход и сумму, которую магазин должен курьеру. Проект требует интеграции с несколькими группами и удобного интерфейса для отображения данных.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт4 дня назад
- $20
Необходим одностраничный сайт-визитка, посвященный туризму в Белоруссии. Включает локации для путешествий и гостиницы с комфортной навигацией. Ожидается добавление текста о услугах, таких как встречи в аэропорту, и колонок с контактными данными. После создания потребуется установка на хостинг и настройка функционирования сайта.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт4 дня назад
- $25
Требуется создать одностраничный лэндинг, скопировав контент с сайта atlas-miner.com.ua. Необходима карусель или список из 30 товаров с картинками. Можно использовать текст и товары с указанного сайта и адаптировать их на пустом шаблоне. Корзина не требуется.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт4 дня назад