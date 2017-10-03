Нужно разработь сервис для сайта, который: логинит пользователя в гугл фото/айклауде /ютюбе ( выбирает пользователь ), в выбранном аккаунте пользователь выбирает файл (любой медиа), больше пользователь не делает ничего. На выбранный файл сервис сам,без участия пользователя, формирует ссылку для общего доступа и сохраняет ее в буфер. Все исходники с кодом, естественно, передаются заказчику.

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