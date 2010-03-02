Сервис викторин

Добрый день уважаемые фрилансеры

Требуется разработать скрипт викторин. Примерное ТЗ во вложении. Нужно будет обсудить несколько моментов относительно начисления баллов.

Скрипт партнерской программы можно взять отсюда http://docs.google.com/Doc?docid=0AdH_6q3ggTf4ZGpxbmM2Yl8xYzM1ZjV3Z2Y&hl=ru и переделать его под PayStream

Дизайн здесь http://i053.radikal.ru/1003/9e/9f61a3032144.jpg, но может чуть чуть изменится

Верстка в ходит в стоимость работы.

Теперь по оплате и сроку.

Бюджет большой так как срок поджимает.

Желаемый срок разработки 2-3 дня.

Заплатить предоплату готов только юридическому лицу

С физическим лицом готов заключить договор ГПХ