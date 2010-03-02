Добрый вечер, уважаемые коллеги! Нужно разработать большой и интересный шахматный портал. На сайте должны быть следующие разделы: 1) Главная 2) О проекте 3) Каталог шахматных партий ...
Сервис викторин
Добрый день уважаемые фрилансеры
Требуется разработать скрипт викторин. Примерное ТЗ во вложении. Нужно будет обсудить несколько моментов относительно начисления баллов.
Скрипт партнерской программы можно взять отсюда http://docs.google.com/Doc?docid=0AdH_6q3ggTf4ZGpxbmM2Yl8xYzM1ZjV3Z2Y&hl=ru и переделать его под PayStream
Дизайн здесь http://i053.radikal.ru/1003/9e/9f61a3032144.jpg, но может чуть чуть изменится
Верстка в ходит в стоимость работы.
Теперь по оплате и сроку.
Бюджет большой так как срок поджимает.
Желаемый срок разработки 2-3 дня.
Заплатить предоплату готов только юридическому лицу
С физическим лицом готов заключить договор ГПХ
Выбранный исполнитель
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