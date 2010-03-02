Сервис викторин

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки218 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры

Требуется разработать скрипт викторин. Примерное ТЗ во вложении. Нужно будет обсудить несколько моментов относительно начисления баллов.

Скрипт партнерской программы можно взять отсюда http://docs.google.com/Doc?docid=0AdH_6q3ggTf4ZGpxbmM2Yl8xYzM1ZjV3Z2Y&hl=ru и переделать его под PayStream

Дизайн здесь http://i053.radikal.ru/1003/9e/9f61a3032144.jpg, но может чуть чуть изменится

Верстка в ходит в стоимость работы.

Теперь по оплате и сроку.

Бюджет большой так как срок поджимает.

Желаемый срок разработки 2-3 дня.

Заплатить предоплату готов только юридическому лицу

С физическим лицом готов заключить договор ГПХ

15 лет назад
blemaren
Евгений 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

belfegor
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$800
3 дня

Заявки фрилансеров

belfegor
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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