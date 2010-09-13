Нужно скопировать мой сайт joomla 1,0 на новый домен, сделать рерайт, подобрать и уникализировать шаблон, перетасовать категории, заменить картинки с другим вотермарком, сделать лёгкое продвижение. Вообщем скопированный сайт будет для другого региона и должен выглядеть абсолютно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания ООО "Прогроус" хочет создать (инвестировать) интернет-проект SHARIK в Украине и СНГ. Ресурс предназначен для представителей малого и среднего бизнеса и является информационным.
Другими словами на этом ресурсе смогут создать свои страницы бизнесмены (компании, фирмы, ЧП, СПД) с подробным описанием своей деятельности.
Что-то на подобии tiu.ru но со своим уклоном. Подробности при личной переписке.
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