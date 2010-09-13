Компания ООО "Прогроус" хочет создать (инвестировать) интернет-проект SHARIK в Украине и СНГ. Ресурс предназначен для представителей малого и среднего бизнеса и является информационным.

Другими словами на этом ресурсе смогут создать свои страницы бизнесмены (компании, фирмы, ЧП, СПД) с подробным описанием своей деятельности.

Что-то на подобии tiu.ru но со своим уклоном. Подробности при личной переписке.