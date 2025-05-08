Shopify-магазин + Auto DS

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Открыт4 заявки41 просмотр

Привет! Ищу специалиста для создания Shopify-сайта под нишу товаров-игрушек. Нужно просто сделать копию сайта по референсу, который я скину. Магазин должен быть пригоден для масштабирования и подключения AutoDS.

Что требуется:

? Можно использовать готовую шаблонную тему (без необходимости писать код с нуля);
? Заполнить карточки товаров по примеру с референса (с картинками, описаниями и т.д.);
? Добавить элементы доверия и социального доказательства на карточках товара:

  • X пользователей купили этот товар за последние Y часов;

  • X пользователей сейчас просматривают этот товар.

? Обеспечить возможность клонирования магазина на новые Shopify-аккаунты вместе с товарами и изображениями. Можно использовать готовые решения — важно, чтобы перенос был простой: либо полная копия, либо шаблон + товары.

Важно:
Нужна максимально точная копия сайта по референсу. Все остальные доработки буду делать сам.

Прошу указать:

  • Примерные сроки выполнения;

  • Опыт работы с Shopify;

  • Примерный бюджет.

Если интересно — пиши в Telegram

ShopifyСоздание интернет-магазиновСоздание сайтов
день назад
Михаил
 
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