Привет! Ищу специалиста для создания Shopify-сайта под нишу товаров-игрушек. Нужно просто сделать копию сайта по референсу, который я скину. Магазин должен быть пригоден для масштабирования и подключения AutoDS.

Что требуется:

? Можно использовать готовую шаблонную тему (без необходимости писать код с нуля);

? Заполнить карточки товаров по примеру с референса (с картинками, описаниями и т.д.);

? Добавить элементы доверия и социального доказательства на карточках товара:

X пользователей купили этот товар за последние Y часов;

X пользователей сейчас просматривают этот товар.

? Обеспечить возможность клонирования магазина на новые Shopify-аккаунты вместе с товарами и изображениями. Можно использовать готовые решения — важно, чтобы перенос был простой: либо полная копия, либо шаблон + товары.

Важно:

Нужна максимально точная копия сайта по референсу. Все остальные доработки буду делать сам.

Прошу указать:

Примерные сроки выполнения;

Опыт работы с Shopify;

Примерный бюджет.

Если интересно — пиши в Telegram