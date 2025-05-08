Требуется разработать одно/двухстраничный сайт-афишу с возможностью регистрации пользователей через номер телефона и интеграцией Telegram-бота для напоминаний. Дизайн готов в Figma. Сайт должен быть удобен для пользователей на мобильных устройствах и ПК. Функционал включает запись на события и подтверждение записей через бота.
Shopify-магазин + Auto DS
Привет! Ищу специалиста для создания Shopify-сайта под нишу товаров-игрушек. Нужно просто сделать копию сайта по референсу, который я скину. Магазин должен быть пригоден для масштабирования и подключения AutoDS.
Что требуется:
? Можно использовать готовую шаблонную тему (без необходимости писать код с нуля);
? Заполнить карточки товаров по примеру с референса (с картинками, описаниями и т.д.);
? Добавить элементы доверия и социального доказательства на карточках товара:
X пользователей купили этот товар за последние Y часов;
X пользователей сейчас просматривают этот товар.
? Обеспечить возможность клонирования магазина на новые Shopify-аккаунты вместе с товарами и изображениями. Можно использовать готовые решения — важно, чтобы перенос был простой: либо полная копия, либо шаблон + товары.
Важно:
Нужна максимально точная копия сайта по референсу. Все остальные доработки буду делать сам.
Прошу указать:
Примерные сроки выполнения;
Опыт работы с Shopify;
Примерный бюджет.
Если интересно — пиши в Telegram
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