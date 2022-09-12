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Завершен4 заявки169 просмотров

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3 года назад
lili_kriger
Лиля 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

legositekz
41 год
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Все быстро, не пришлось объяснять что нужно, понял задание сразу, и сделал за 30 минут. Я очень довольна что обратилась к Борису и сэкономила время в разы. Советую как исполнителя. Благодарю.
С Лилией было приятно работать, четкое - понятное ТЗ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Эмиль
 
55 лет
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
16 отзывов
3 года назад
legositekz
41 год
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
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