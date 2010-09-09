Скопировать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок284 просмотра
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Необходимо скопировать сайт конкурентов, чуть изменив дизайн. Скопировать можно без последних страниц ("подробнее"). Магазин не нужен, сайт может быть статичным. Желательно на joomla

Сайт в приложении. Спасибо жду Ваших предложений.

13 лет назад
MatRUS2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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