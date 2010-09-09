Необходимо создать интернет-магазин по фото-видеотехнике на базе OsCommerce. Поскольку со временем планируется увеличить количество товар до 5 тысяч наименований выбор платформы на базе OsCommerce оставляю на выбор разработчика, главное чтоб база данных быстра работала. Основные ...
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Необходимо скопировать сайт конкурентов, чуть изменив дизайн. Скопировать можно без последних страниц ("подробнее"). Магазин не нужен, сайт может быть статичным. Желательно на joomla
Сайт в приложении. Спасибо жду Ваших предложений.
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