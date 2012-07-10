Разработка сайта bmw3erclub.ru Техническое задание по созданию сайта bmw3erclub.ru 1. Имя сайта (название домена). bmw3erclub.ru домен уже зарегистрирован. 2. Название сайта. ...
Скопировать сайт
вообщем нужно скопировать и поменять в сайте некоторые вещи.
Задача немного странная и может показаться вам непонятной, но это хотят клиенты :)
нужно скопировать - http://www.aeroflot.ru/cms/
1. Самолёт двигается, вылетяет и остается как есть.
2. Часы которые там тоже остаются, но меняются некоторые города. и они станут коризонтально, можно вставить другие часы ( можно флеш, или какие найдете в интернете) главное чтобы правильно время показывали.
3. лого меняется - PNG дам.
4. вверху справа убирается все что есть по кнопкам
5. В кнопках меняются названия , они становятся горизонтальными, Иконки кнопок тоже поменять, гдето найти нужно будет картинки соответствующие новым разделам.
6. Юзабилити, валидность значения не имеет, мета не нужно. все текста на разделы я дам. Страницы все будут только: Заголовок, текст и 1-2 картинки относящиеся ко всему тексту + страница контактов, с кучей телефонов.
7. Можно сделать просто на HTML верстку, можно натянуть на любую CMS , чтобы внутренний текст можно было только менять на страницах
вот такое вот немного странное задание. В личку не пишите, делайте заявки тут.
По срокам гдето 7-10 дней
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