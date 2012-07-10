Скопировать сайт

вообщем нужно скопировать и поменять в сайте некоторые вещи.

Задача немного странная и может показаться вам непонятной, но это хотят клиенты :)

нужно скопировать - http://www.aeroflot.ru/cms/

1. Самолёт двигается, вылетяет и остается как есть.

2. Часы которые там тоже остаются, но меняются некоторые города. и они станут коризонтально, можно вставить другие часы ( можно флеш, или какие найдете в интернете) главное чтобы правильно время показывали.

3. лого меняется - PNG дам.

4. вверху справа убирается все что есть по кнопкам

5. В кнопках меняются названия , они становятся горизонтальными, Иконки кнопок тоже поменять, гдето найти нужно будет картинки соответствующие новым разделам.

6. Юзабилити, валидность значения не имеет, мета не нужно. все текста на разделы я дам. Страницы все будут только: Заголовок, текст и 1-2 картинки относящиеся ко всему тексту + страница контактов, с кучей телефонов.

7. Можно сделать просто на HTML верстку, можно натянуть на любую CMS , чтобы внутренний текст можно было только менять на страницах

вот такое вот немного странное задание. В личку не пишите, делайте заявки тут.

По срокам гдето 7-10 дней