Здравствуйте, нужно скопировать сайт.

Из изменений только немного дизайн и сделать на 2 языка. Цмс Вордпресс. Из функционала только блог.

Ссылка на сайт (только с европейским vpn открывать) :

http://resimacsolutions.com/

Предлагайте вашу цену и сроки.

Спасибо.