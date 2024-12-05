Потрібно розробити інтернет-магазин на платформі OpenCart з можливістю підключення оплати карткою, вибору способу доставки та особистим кабінетом. Планується реалізація до 1000 товарів, розглядається використання готової теми.
Скопировать сайт на тильде
нужно скопировать верстку на нашем аккаунте на тильде, работы на 1 день, оттуда берете все элементы и верстаете на тильде 1 в 1 https://laukus.agency/
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