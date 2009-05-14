Добрый вечер. Необходимо создание флеш-сайта с системой управления. Сайт молодого дизайнера, эскизы страниц предоставлю. Сайт из стартовой "прелоуд" страницы с одной надписью, дальше главная страница со ...
Сложный и дорогой проект. Сайт под ключ.
Две версии сайта - для настольного ПК и сотовых телефонов (WAP)
Сайт предполагает сложный функционал:
Личные кабинеты пользователей карт выполняют следующие функции:
• просмотр индивидуальных данных, редактирование,
• мониторинг бонусного счета,
• доступные операции с бонусами/скидками,
• просмотр отчетов совершенных покупок, зачисленных бонусов,
• показ данных в соответствии с реализуемой программой лояльности (показ тематических рекламных баннеров и пр.).
Личные кабинеты компаний-партнеров выполняют следующие функции:
• просмотр индивидуальных данных компании, редактирование,
• просмотр индивидуальных данных владельцев карт, редактирование,
• контроль недобросовестности продавцов,
• автоматизированная рассылка e-mail, SMS-оповещений,
• создание отчетов совершенных покупок, зачисленных бонусов,
• управление терминалами: блокирование, отключение,
• предоставление маркетинговых данных с выводом графиков:
o количество активных карт: общее число, доля,
o динамика временной активности карт: задаваемые параметры – период и частота,
o группировка и динамика среднего чека: общая, групповая,
o отчет накопленных бонусов: выданных, на счетах,
o прочие данные в соответствии с реализуемыми программами лояльности,
• on-line контроль расчетов и др.
Доступ к клиентскому терминалу по отдельному логину и паролю для каждого менеджера по продажам, администратора, продавца, официанта и пр. сотрудника, уполномоченного компанией Участником обслуживать Держателей карт. Функциональность терминалов:
• проведение транзакций по картам – регистрация, передача данных, прием обработанной информации с последствиями и без последствий записи-изменения данных (информационные транзакции); возврат покупки с откатом бонусного счета,
• ввод данных – регистрация владельцев карт, ввод комментариев,
• информационные запросы – запросы о состоянии бонусного счета, уровня активности, пр.,
• директ-маркетинг – оперативный коннект с клиентами посредством SMS и e-mail (отправка пин-кода, состояния бонусного счета, пр.),
• пользовательская настройка,
• вызов поддержки.
- Инеграция с 1С;
Более подробная информация после того, как Вы очените реально свои силы по уже написанному
можно писать в личку: [email protected]
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