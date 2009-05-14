Сложный и дорогой проект. Сайт под ключ.

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Закрыт14 заявок498 просмотров

Две версии сайта - для настольного ПК и сотовых телефонов (WAP)

Сайт предполагает сложный функционал:

Личные кабинеты пользователей карт выполняют следующие функции:

• просмотр индивидуальных данных, редактирование,

• мониторинг бонусного счета,

• доступные операции с бонусами/скидками,

• просмотр отчетов совершенных покупок, зачисленных бонусов,

• показ данных в соответствии с реализуемой программой лояльности (показ тематических рекламных баннеров и пр.).

Личные кабинеты компаний-партнеров выполняют следующие функции:

• просмотр индивидуальных данных компании, редактирование,

• просмотр индивидуальных данных владельцев карт, редактирование,

• контроль недобросовестности продавцов,

• автоматизированная рассылка e-mail, SMS-оповещений,

• создание отчетов совершенных покупок, зачисленных бонусов,

• управление терминалами: блокирование, отключение,

• предоставление маркетинговых данных с выводом графиков:

o количество активных карт: общее число, доля,

o динамика временной активности карт: задаваемые параметры – период и частота,

o группировка и динамика среднего чека: общая, групповая,

o отчет накопленных бонусов: выданных, на счетах,

o прочие данные в соответствии с реализуемыми программами лояльности,

• on-line контроль расчетов и др.

Доступ к клиентскому терминалу по отдельному логину и паролю для каждого менеджера по продажам, администратора, продавца, официанта и пр. сотрудника, уполномоченного компанией Участником обслуживать Держателей карт. Функциональность терминалов:

• проведение транзакций по картам – регистрация, передача данных, прием обработанной информации с последствиями и без последствий записи-изменения данных (информационные транзакции); возврат покупки с откатом бонусного счета,

• ввод данных – регистрация владельцев карт, ввод комментариев,

• информационные запросы – запросы о состоянии бонусного счета, уровня активности, пр.,

• директ-маркетинг – оперативный коннект с клиентами посредством SMS и e-mail (отправка пин-кода, состояния бонусного счета, пр.),

• пользовательская настройка,

• вызов поддержки.

- Инеграция с 1С;

Более подробная информация после того, как Вы очените реально свои силы по уже написанному

можно писать в личку: [email protected]

16 лет назад
scorpionghost
Вячеслав 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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