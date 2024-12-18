Требуется разработка сайта на Wordpress с версткой и адаптацией под мобильные устройства. Необходимы функции мультиязычности, разделы для видео, аналитики и новостей. Базовое SEO. Укажите бюджет и примерные сроки. Запуск проекта планируется на конец декабря - январь.
Собрать сайт на Django
Нужен рабочий сайт под ключ на Django.
Есть готовая верстка, дизайн в фигме, отдельно написана страница с калькулятором.
Осталось реализовать интернет магазин и подписки на платные услуги.
Заявки фрилансеров
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