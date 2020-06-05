Собрать сайт на вордпресс по ТЗ

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Закрыт19 заявок935 просмотров

Есть готовое ТЗ на создание сайта – несложный трёхуровневый сайт без личного кабинета, сложных форм и тд. 

Сайт с услугами брендировал агентства. Нужно собрать на вордпрессе, можно использовать готовые шаблоны оформления. 

Важно – логика сайта, незаезженные изображения, а так же понятная и удобная для самостоятельного  редактирования  админка, где каждый блок отражает аналогичный блок с сайта.

У нас уже есть сайт, который нужно переделать очень быстро в той же админке, куда будет открыт доступ. Причина переделки: не отвечает требованиям и плохо продаёт, неудобная структура.

Если у вас есть понимание, как строится продающий сайт, понятный любому пользователю, присылайте комментарии, свою стоимость и сроки. 

Тз вышлем тому, с кем будем работать. Оплата частями или по завершению работы безналом

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