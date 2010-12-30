Задача: изготовление сайта «Под ключ» Тематика сайта: продвижение на рынок высококачественного облицовочного строительного материала изготавливаемого по новой, прогрессивной технологии. Основная суть: продажа облицовочной плитки и материала для изготовления столешниц и подоконников. ...
Социальная сеть
Нужен сайт на social engine игровой тематики с уникальным дизайном переделанный до неузнаваемости,главная страница и все стандартные плагины с элементами flash
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создание нового форума на phpBB, установить галерею. Просьба указать сроки и цену. Заявки скрыты.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
Новостной-информационный портал посвященный offroad ( мотокросс .. эндуро .. квадрокросс .. супермото и.т.д. ) потребуется шаблоны в едином дизайне для форума ( smf 1.1.11 ) как пример ресурсы аналогичной тематики ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, меня зовут Роман. Нужно создать простой сайт с уникальным, красивым дизайном для обмена карт Paysafecard на Webmoney Сайт должен содержать 4 страницы - Главная (рус/eng) - Купить ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте Необходимо создать сайт для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов. Пожелания: -Стилистика сайта должна соответствовать логотипу фирмы (см.приложение). -Простая админка -Размещение сайта на ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужен интернет-магазин под ключ на английском языке без оплаты покупателями заказа на сайте ( покупатель сам соберет заказ в корзину и будет ждать инструкций по оплате на почту ) . Хотелось бы ...Завершен14 лет назад
Прицениваюсь к созданию аналога. Из функционала - регистрация пользователя со сложной капчей, поднятие рейтинга пользователей, поощрение пользователей. Выбор лучшего ответа пользователем и тд. Подробней уже при лином общении. От вас, ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен сайт под ключ. Сайт с хорошим функционалом. Но смысл прост: нужно сделать файлообменнии(картинки, файлы, видео и тд), ну об этом еще поговорим. Но без готовых движков.(либо изменить готовый до неузнаваемости). ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $400
Суть сайта, пользователи создают анкеты своих животных, фото, видео, блоги, группы, общаются друг с другом и т.д. Нужен поиск и автоматизировать оплату объявлений. На подобие www.pitomec.ru Интересует цена подобного проекта. Слишком дорого, ...Завершен14 лет назад
Требуется создать сайт визитку для девушки с ее фото и др данными с форумом. Можно сделать по шаблону, через Сайткрафт и др. Цена договорная. тел 89031607093 Максим строго до 22:00 по МосквеЗавершен14 лет назад