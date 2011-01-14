Нужна разработка портала по страхованию под ключ. Никаких сверхсложных модулей и т.д не нужно – просто информационный сайт. ТЗ примерное прикрепляю. С вас цена, сроки и портфолио. CMS не DLE и Drupal
Социальная сеть
ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОЦ СЕТИ
Т/З
1.дизайн
2.регистрация( с высолкой на email.ЛОГИН.ПАРОЛЬ.И ТАК ДАЛЕЕ )
3.личный кабинет(друзья.фотографии.видео.стена.включение режима кому виден: всем или отдельным людям.и так далее)
4. поиск по заданным критериям
5.поиск по сайту
6. реклама
7. монетизация -В ДАЛЬНЕЙШЕМ
8. СТЕНА(форум), смайлы
9. объявления
10. служба поддержки
11.о проекте
12.новые записи
13.лента новостей
14.чат ( в дальнейшем )
15.добавить запись.
16.язык:русский, английский
НАГРУЗКА ДО 50 000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ОТ ВАС КОНКРЕТНО СУММУ И СРОКИ, И НА ЧЕМ СОБИРАЕТЕСЬ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ДАННЫЙ ПРОЕКТ
Заявки фрилансеров
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