Созданее большого кол-ва сайтов

Необходимо создать большое количество сателитов, но по частям.

Требования:

Чистый код

Прописание заголовков

Возможность вставлять код на всех страницах сразу

Реврайт текстов из любых источников, но не более 1 страницы с сайта

Не менее 20 страниц на сайте, большее количиство страниц должно быть в одном клике

Тематики: Строительство, ремонт, недвижимость, спецодежда, туризм

Обязательно нужны цены и скидки за объем, без данной информации предложение не рассматривается. С сильно задранными ценами тоже не рассматриваются, встречала предложения и по несколько $ в других проектах