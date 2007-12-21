Созданее большого кол-ва сайтов

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок248 просмотров
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Необходимо создать большое количество сателитов, но по частям.

Требования:

Чистый код

Прописание заголовков

Возможность вставлять код на всех страницах сразу

Реврайт текстов из любых источников, но не более 1 страницы с сайта

Не менее 20 страниц на сайте, большее количиство страниц должно быть в одном клике

Тематики: Строительство, ремонт, недвижимость, спецодежда, туризм

Обязательно нужны цены и скидки за объем, без данной информации предложение не рассматривается. С сильно задранными ценами тоже не рассматриваются, встречала предложения и по несколько $ в других проектах

16 лет назад
otrasly
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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