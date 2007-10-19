Создание 4-8 сайтов по готовым материалам

Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок334 просмотра
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Требуется, используя материалы, предоставляемые нами, создать до 8 сайтов на CMS Joomla или Drupal.

Мы предоставляем:

- Элементы дизайна и фирстиля, логотип и т.п.

- Описание приблизительной структуры.

Вы:

- делаете из этого готовый сайт с контентом, который мы предоставили.

В качестве предложения ожидаю:

- стоимость работ за все и за каждый сайт в отдельности.

- сроки.

- название CMS и пару слов о порядке работ.

Айнур.

16 лет назад
ainurmoon
Айнур 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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