Создание + дизайн + интеграция

ДИЗАЙН

Требуется разработать дизайн и сверстать шаблон для сайта по продаже одного единственного товара - DVD-диска ЭЛЕКТРОННЫЙ

СПРАВОЧНИК (БАЗА ДАННЫХ) "АВТОНАВИГАТОР".

Коротко о справочнике:

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Справочник предназначен людям, собирающимся впервые приобрести автомобиль иностранного производства, либо обменять уже

имеющийся. Кроме того, справочник также будет прекрасным подарком всем, кто неравнодушен к автомобильной технике.

Содержит техническое описание и фотографии свыше 5000 модификаций автомобилей, выпускавшихся с 90-х годов прошлого века по

настоящее время, а самое главное - более 10000 рассказов владельцев подобных иномарок о своем опыте эксплуатации автомобиля в

суровых российских условиях.

Данный справочник позволит грамотно выбрать модель автомобиля с учетом предъявляемых к ней требований, раскроет все нюансы

эксплуатации, позволив избежать печального опыта неудачливых владельцев иномарок.

Справочник поставляется на 1 DVD-диске. Предназначен для просмотра на персональном компьютере. Не предназначен для просмотра

на DVD-плеере!

Марки автомобилей, представленных на диске:

ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ

Audi, BMW,Citroen,Fiat, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, SAAB, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo

АМЕРИКАНСКИЕ АВТОМОБИЛИ

Cadillac,Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Hummer, Jeep, Lincoln, Pontiac, Saturn

АВТОМОБИЛИ КОРЕИ И КИТАЯ

Daewoo, Great Wall, Hyundai, KIA, Ssang Yong

на диске присутствует информация о компании-производителе, контактная информация, история фирмы-производителя, история

возникновения и развития моделей авто.

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Сайт будет состоять из следующих страниц, для которых необходимо разработать дизайн:

а) главная страница (короткие блоки с описанием страниц b, c, d, f)

b) подробное описание электронного справочника

c) скриншоты электронного справочника

d) отзывы покупателей об справочнике с формой добавления отзывов (отзывы должны добавляться после проверки их

модератором)

e) FAQ (модерируемый)

f) новости

g) контакты (с формой отправки сообщения администрации)

Дизайн должен быть привлекательный, заставляющий более внимательно присмотреться к сайту человеку, впервые зашедшему на сайт.

Примеры удачного дизайна, на мой взгляд - www.4site.ru, stratek.ru, www.dom-i-k.ru. Образец дизайна оболочки спрвочника находится в

прикрепленном файле.

САЙТ

Требования к сайту - работа на высокой нагрузке, ЧПУ, отличная SEO-оптимизация. Можно создать на основе CMS - HostCMS.Free

(http://hostcms.ru), MODx (http://www.modx-cms.ru) либо предложите свой вариант. В сайт должен быть интегрирован скрипт рассылки

(находится в прикрепленном файле - Clever Subscribe 1.50-distr.zip, необходимо проверить работоспособность скрипта, в частности -

корректную работу времени задержки между пакетами и число пакетов.)

Сайт должен содержать модуль корзины заказов.

МОДУЛЬ КОРЗИНЫ ЗАКАЗОВ

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Модуль корзины должен быть аналогичен модулю "2D корзина" (смотреть www.phpscript.ru/2d_basket.htm), только работать он должен с

платежной системой RuPay (www.rupay.com).

Админ-часть состоит из разделов:

1. Заказы. Полностью аналогична разделу заказы "2D корзина".

2. Прайс-лист. Полностью аналогична разделу заказы "2D корзина", только добавление фотографии отвара необязательно.

3. Категории. Полностью аналогична разделу заказы "2D корзина".

4. Доставка. Должна содержать поля:

- способ доставки (редактируется вручную)

- город доставки (выбирается из списка с возможностью добавления нового города)

- наценка (радактируется вручную)

- вид (2 значения - "фиксированно" или "процент")

5. Настройки. Конфигурационные настройки для работы с системой RuPay и корзиной.

6. Письма. Система RuPay позволяет высылать информационное письмо после выписки счета в системе и после прохождения платежа. В

этом разделе должны быть поля для написания шаблонов этих писем с макросами (аналогично разделу "настройки" скрипта

autorupay-script.zip). Также после прохождения платежа должно высылаться письмо администратору с данными о номере заказа, сумме

платежа.

7. Клиенты. Список с постраничной разбивкой клиентов, делавших заказ. Возможность поиска по e-mail, дате, ID, ФИО. Возможность

экспорта базы e-mail+ФИО (через раделитель) в файл txt.

В приложении находится скрипт autorupay-script.zip, который организует продажу одного товара через систему RuPay, в качестве

примера. Также в приложении находится файл rupay.doc - это описание интерфейса сервиса приема платежей через систему RUpay.

Скрипт должен быть надежно защищен от взлома. Наличие лог-файла ошибок работы (аналогично лог-файлу скрипта autorupay-script.zip).