Создание + дизайн + интеграция

Требуется скрипт инвестиционного фонда или подобного (если есть в наличии). В принципе, указанный скрипт полностью устраивает. Или разработать... Главное: инвесторы перечисляют денежные средства в фонд (покупают долю в фонде). Фонд еженедельно/ежемесячно выплачивает прибыль ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ДИЗАЙН
Требуется разработать дизайн и сверстать шаблон для сайта по продаже одного единственного товара - DVD-диска ЭЛЕКТРОННЫЙ
СПРАВОЧНИК (БАЗА ДАННЫХ) "АВТОНАВИГАТОР".
Коротко о справочнике:
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Справочник предназначен людям, собирающимся впервые приобрести автомобиль иностранного производства, либо обменять уже
имеющийся. Кроме того, справочник также будет прекрасным подарком всем, кто неравнодушен к автомобильной технике.
Содержит техническое описание и фотографии свыше 5000 модификаций автомобилей, выпускавшихся с 90-х годов прошлого века по
настоящее время, а самое главное - более 10000 рассказов владельцев подобных иномарок о своем опыте эксплуатации автомобиля в
суровых российских условиях.
Данный справочник позволит грамотно выбрать модель автомобиля с учетом предъявляемых к ней требований, раскроет все нюансы
эксплуатации, позволив избежать печального опыта неудачливых владельцев иномарок.
Справочник поставляется на 1 DVD-диске. Предназначен для просмотра на персональном компьютере. Не предназначен для просмотра
на DVD-плеере!
Марки автомобилей, представленных на диске:
ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ
Audi, BMW,Citroen,Fiat, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, SAAB, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo
АМЕРИКАНСКИЕ АВТОМОБИЛИ
Cadillac,Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Hummer, Jeep, Lincoln, Pontiac, Saturn
АВТОМОБИЛИ КОРЕИ И КИТАЯ
Daewoo, Great Wall, Hyundai, KIA, Ssang Yong
на диске присутствует информация о компании-производителе, контактная информация, история фирмы-производителя, история
возникновения и развития моделей авто.
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Сайт будет состоять из следующих страниц, для которых необходимо разработать дизайн:
а) главная страница (короткие блоки с описанием страниц b, c, d, f)
b) подробное описание электронного справочника
c) скриншоты электронного справочника
d) отзывы покупателей об справочнике с формой добавления отзывов (отзывы должны добавляться после проверки их
модератором)
e) FAQ (модерируемый)
f) новости
g) контакты (с формой отправки сообщения администрации)
Дизайн должен быть привлекательный, заставляющий более внимательно присмотреться к сайту человеку, впервые зашедшему на сайт.
Примеры удачного дизайна, на мой взгляд - www.4site.ru, stratek.ru, www.dom-i-k.ru. Образец дизайна оболочки спрвочника находится в
прикрепленном файле.
САЙТ
Требования к сайту - работа на высокой нагрузке, ЧПУ, отличная SEO-оптимизация. Можно создать на основе CMS - HostCMS.Free
(http://hostcms.ru), MODx (http://www.modx-cms.ru) либо предложите свой вариант. В сайт должен быть интегрирован скрипт рассылки
(находится в прикрепленном файле - Clever Subscribe 1.50-distr.zip, необходимо проверить работоспособность скрипта, в частности -
корректную работу времени задержки между пакетами и число пакетов.)
Сайт должен содержать модуль корзины заказов.
МОДУЛЬ КОРЗИНЫ ЗАКАЗОВ
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Модуль корзины должен быть аналогичен модулю "2D корзина" (смотреть www.phpscript.ru/2d_basket.htm), только работать он должен с
платежной системой RuPay (www.rupay.com).
Админ-часть состоит из разделов:
1. Заказы. Полностью аналогична разделу заказы "2D корзина".
2. Прайс-лист. Полностью аналогична разделу заказы "2D корзина", только добавление фотографии отвара необязательно.
3. Категории. Полностью аналогична разделу заказы "2D корзина".
4. Доставка. Должна содержать поля:
- способ доставки (редактируется вручную)
- город доставки (выбирается из списка с возможностью добавления нового города)
- наценка (радактируется вручную)
- вид (2 значения - "фиксированно" или "процент")
5. Настройки. Конфигурационные настройки для работы с системой RuPay и корзиной.
6. Письма. Система RuPay позволяет высылать информационное письмо после выписки счета в системе и после прохождения платежа. В
этом разделе должны быть поля для написания шаблонов этих писем с макросами (аналогично разделу "настройки" скрипта
autorupay-script.zip). Также после прохождения платежа должно высылаться письмо администратору с данными о номере заказа, сумме
платежа.
7. Клиенты. Список с постраничной разбивкой клиентов, делавших заказ. Возможность поиска по e-mail, дате, ID, ФИО. Возможность
экспорта базы e-mail+ФИО (через раделитель) в файл txt.
В приложении находится скрипт autorupay-script.zip, который организует продажу одного товара через систему RuPay, в качестве
примера. Также в приложении находится файл rupay.doc - это описание интерфейса сервиса приема платежей через систему RUpay.
Скрипт должен быть надежно защищен от взлома. Наличие лог-файла ошибок работы (аналогично лог-файлу скрипта autorupay-script.zip).
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