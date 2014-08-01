Создание инетрнет-магазина под ключ

$8000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок390 просмотров

Необходимо создать интернет-магазин шин и дисков, нам нужен адаптивный дизайн, подбор шин и дисков по параметрам, подбор шин и дисков по марке автомобиля, связать и настроить обмен сайта с 1С_УПП, товар мы хотим загружать в 1С посредством парсера прайсов, в полностью автоматическом режиме, с распознанием всех х-к, названий, марок и т.д. Остатки и цены планируется обновлять каждый день, у нас свой склад + около 30 поставщиков с пересекающимися товарами, отличными только кол-вом и ценами, покупатель должен видеть только товар с нижней стоимостью, но манагеры должны видеть все товары! На обновление одного прайса должно уходить не более минуты. Все заказы мы так же хотим видеть и оформлять в 1с. Проект мы хотим видеть на су битрикс. Все доработки по битриксу должны быть оформлены отдельными подключаемыми модулями. Доработки 1С должны быть оформлены схожим образом.

Мы ищем студию из Москвы, с положительными отзывами, единичные исполнители не интересуют.

Итого, нам нужен адаптивный дизайн, верстка и интеграция макета под битрикс, доработки самого битрикса и доработки 1С_УПП, все это мы хотим получить от одной студии.

11 лет назад
dcim
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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