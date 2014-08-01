Здравствуйте, дорогие фрилансеры. На выходе должно получится два сайта для компании, работающие на WordPress. Разделы на сайте типичные: О компании Услуги Контакты Новости ...
Создание инетрнет-магазина под ключ
Необходимо создать интернет-магазин шин и дисков, нам нужен адаптивный дизайн, подбор шин и дисков по параметрам, подбор шин и дисков по марке автомобиля, связать и настроить обмен сайта с 1С_УПП, товар мы хотим загружать в 1С посредством парсера прайсов, в полностью автоматическом режиме, с распознанием всех х-к, названий, марок и т.д. Остатки и цены планируется обновлять каждый день, у нас свой склад + около 30 поставщиков с пересекающимися товарами, отличными только кол-вом и ценами, покупатель должен видеть только товар с нижней стоимостью, но манагеры должны видеть все товары! На обновление одного прайса должно уходить не более минуты. Все заказы мы так же хотим видеть и оформлять в 1с. Проект мы хотим видеть на су битрикс. Все доработки по битриксу должны быть оформлены отдельными подключаемыми модулями. Доработки 1С должны быть оформлены схожим образом.
Мы ищем студию из Москвы, с положительными отзывами, единичные исполнители не интересуют.
Итого, нам нужен адаптивный дизайн, верстка и интеграция макета под битрикс, доработки самого битрикса и доработки 1С_УПП, все это мы хотим получить от одной студии.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Бриф на сайт во вложении. Системами управления сайтом не владею, желательно объяснить ключевые моменты. Основные что необходимо менять (ежемесячно) - акции на сайте, пополнение фото работ. В остальном сайт неизменен. 3 этапа: ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать систему управления знаниями. Суть описана в прикрепленном файле. Система управления сайтом должна быть НЕ самописная (не хочется привязываться к одному разработчику, был печальный ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго дня! Нужно разработать сайт на основе данного шаблона http://bx-demo.ru Интересует стоимость и сроки выполнения работы.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен опытный человек для создания онлайн магазина по примеру. На сайте требуется автоматическое пополнения Bitcoin. За подробностями пишите мне, контакты в профиле.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Товаров достаточно много, на каждый хотим создать лэндинг. Поэтому бюджет на каждый ограничен 100$. Это должно быть не так, что есть шаблон в который просто картинки вставляем и тексты - такое у нас уже есть. ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужно разработать сайт с нуля. Туристический каталог (площадка) обьявлений включающий экскурсии, туры, отели, места шоппинга, трансфер, услуги переводчика и т.д. в любых странах и городах. Объявления выкладывают непосредственно гиды, менеджеры, переводчики после ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать сайт. Продукция котлы. Есть каталог и буклеты в эл. виде. Логотип. Определена палитра сайта. Продукции не много. Необходим дизайн, наполнение и исполнение.Завершен11 лет назад
- $53
Ищу верстальщика и программиста в одном лице для создания простого одностраничника. С опытом верстки продающих страниц от 1 года. Срок до 5 дней. За хорошую работу в срок премия.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад