Создание информационного сайта для общественного фонда

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Закрыт24 заявки241 просмотр

ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ

на разработкусайта для

Камчатского регионального общественного Фонда «Молодежь-Дети-Спорт»

 

1. Шапка сайта:название («Молодежь-Дети-Спорт» Камчатский региональный общественный Фонд)

2. План сайта:

-шапка (логотип, название, слоган)

Вкладки:

-уставные документы (Устав Фонда, краткая справка об учредителях и структуре

Фонда);

-основная цель деятельности Фонда;

-основные направления деятельности или программы Фонда;

-волонтёрские проекты;

-анонс мероприятий;

-отчет о проведенных мероприятиях;

-обратная связь;

-наши страницы в соцсетях и канал на ютубе.

 

4. Разработка дизайна сайта

5. Ваша платформа

6. Наполнение сайта

9 лет назад
event41
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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