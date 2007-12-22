Требуется сделать аналог сайта all-codecs.ru "под ключ". Дизайн без изысков, внятный движок. Тексты, наполнение мое.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создание интернет-аукциона по принципу meshok.ru , eBay.com
Жду реальных предложений.
ICQ 455-438-007
Пожалуйста указывайте ориентировочную стоимость.
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