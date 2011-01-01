ЗАДАНИЕ

на создание интернет-магазина(ов)

Требуется создать интернет-магазин, удовлетворяющий следующим требованиям:

Администрирование:

Управление несколькими магазинами из одного места

Возможность использования единого каталога товаров, цен.

Возможность назначения категорий или отдельных товаров разным магазинам.

Единая обработка заказов.

Форум

Подписка/Рассылки

Публикация статей, в т.ч. с видеороликами.

Карта сайта

Резервирование и восстановление

Копирование/тиражирование сайта

Дизайн и локализация:

Работа во всех браузерах

Многоязычность

Поддержка мобильных устройств

WYSIWYG-редакторы описаний

Пользовательская часть:

SEO оптимизация

SEF адреса страниц, в т.ч. карточек товара.

Выбор языка и валюты

Сравнение товаров

Система фильтрации

Несколько фотографий для одного товара

Возможность обсуждения товара

Форма обратной связи

Возможность добавления других форм. Все с защитой от спама.

Заказы, оплата и доставка:

Поддержка всех основных платежных систем

Автозаполнение и печать бланков Почты России

Товары:

Несколько типов цен

Экспорт продуктов в Яндекс.Маркет

Экспорт продуктов в Google Base

Учет остатков на складе

Один продукт — в разных категориях

Интеграция с 1С или встроенный функционал учета

Возможность вставки видеороликов в описание товара

Маркетинг:

Система скидок для покупателей

Купоны на скидку

Партнерская программа

Интеграция Вконтакте

Интеграция Фейсбук

В силу тех или иных причин функционал может быть незначительно урезан по условиям исполнителя.

Участникам требуется указать

- стоимость за которую выполнимо данное задание,

- применяемую CMS,

- сроки,

- портфолио работ,

- возможные ограничения требуемого функционала

- условия оплаты