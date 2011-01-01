Работа - доработать движок партнерской программы (смс оплата) , добавить функционал подписок + псевдоподписок. Создать и натянуть дизайн. Создание платников разных тематик под партнерку. Работа делается и оплачивается поэтапно с законченностью каждой ...
Создание интернет-магазина
ЗАДАНИЕ
на создание интернет-магазина(ов)
Требуется создать интернет-магазин, удовлетворяющий следующим требованиям:
Администрирование:
Управление несколькими магазинами из одного места
Возможность использования единого каталога товаров, цен.
Возможность назначения категорий или отдельных товаров разным магазинам.
Единая обработка заказов.
Форум
Подписка/Рассылки
Публикация статей, в т.ч. с видеороликами.
Карта сайта
Резервирование и восстановление
Копирование/тиражирование сайта
Дизайн и локализация:
Работа во всех браузерах
Многоязычность
Поддержка мобильных устройств
WYSIWYG-редакторы описаний
Пользовательская часть:
SEO оптимизация
SEF адреса страниц, в т.ч. карточек товара.
Выбор языка и валюты
Сравнение товаров
Система фильтрации
Несколько фотографий для одного товара
Возможность обсуждения товара
Форма обратной связи
Возможность добавления других форм. Все с защитой от спама.
Заказы, оплата и доставка:
Поддержка всех основных платежных систем
Автозаполнение и печать бланков Почты России
Товары:
Несколько типов цен
Экспорт продуктов в Яндекс.Маркет
Экспорт продуктов в Google Base
Учет остатков на складе
Один продукт — в разных категориях
Интеграция с 1С или встроенный функционал учета
Возможность вставки видеороликов в описание товара
Маркетинг:
Система скидок для покупателей
Купоны на скидку
Партнерская программа
Интеграция Вконтакте
Интеграция Фейсбук
В силу тех или иных причин функционал может быть незначительно урезан по условиям исполнителя.
Участникам требуется указать
- стоимость за которую выполнимо данное задание,
- применяемую CMS,
- сроки,
- портфолио работ,
- возможные ограничения требуемого функционала
- условия оплаты
Заявки фрилансеров
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