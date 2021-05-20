Создание корпоративного сайта

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Закрыт9 заявок1857 просмотров

Базовое ТЗ во вложении. При отклике наличие ссылки на портфолио обязательно. Обязательно заключение договора с четкими сроками и оплата по безналу.

При выборе исполнителя анализируется портфолио, наличие отзывов, релевантного опыта, в том числе SEO, и предложенной стоимости.

4 года назад
kvagar
Иван 
79 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
16 минут назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Юрий
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Тигран
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 отзывов
4 года назад
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Сайты «под ключ»

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