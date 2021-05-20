Создание корпоративного сайта

Базовое ТЗ во вложении. При отклике наличие ссылки на портфолио обязательно. Обязательно заключение договора с четкими сроками и оплата по безналу.

При выборе исполнителя анализируется портфолио, наличие отзывов, релевантного опыта, в том числе SEO, и предложенной стоимости.