Создание корпоративного сайта

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Закрыт26 заявок240 просмотров

Необходимо создать сайт - визитку компании под ключ. Возможно на основе сущ. шаблона.

Основные пожелания:

1. На все разделы необходимы уникальные картинки или анимация объясняющая принцип работы. Ориентировочно их будет 6.

2. Простота и понятность в дизайне. Текста предполагается по минимуму.

Во вложении ТЗ по проекту.

11 лет назад
Zorg4411
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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