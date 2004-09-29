Создание корпоративного сайта и стиля

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт27 заявок354 просмотра

Компания PrimeroStudio ищет отусорс-партнеров для создания корпоративного сайта и стиля для своего клиента.

ТЗ :

Сайт должен содержать ленту новостей, каталог продуктов, форму он-лайн заказа, форум.

Стиль сайта должен базироваться на корпоративном стиле.

Бюджет сайта может быть увеличен в процессе обсуждения ТЗ.

21 год назад
primerostudio
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

developmisc
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$600
20 дней

Заявки фрилансеров

developmisc
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

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