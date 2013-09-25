Создание корпоративного сайта на Joomla

Для разработчиков находящихся в Москве и области.

Необходимо создание корпоративного сайта на шаблоне с размещением на хостинг.

ТЗ прилагается. Оплата наличными по факту в обмен на исходники и пароли.

От вас стоимость и срок выполнения

P.S. Раньше уже заказывал разработку сайтов, сам маркетолог.