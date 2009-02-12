Создание кредитной биржи

Необходимо создать сайт-портал для маленькой компании, занимающейся несколькими направлениями. Никакого Дизайна - просто и серьезно. (очень нравится ввв.artlebeДev.ру во всем) Заглавная страница - минимум(!) информации - ссылки на профильные направления на данной стадии("нужно было позавчера"): • Автомобильная страница - ...
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Ищу опытного программиста для создания биржи кредитов.Проект интересный!!!
Авторизация через Webmoney Keeper.Что то похожее на сайт Лендмани,только другой интерфейс...
Короче сложная работа за маленькие деньги=)Пишите в асю=378787959.
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