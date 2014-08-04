Создание Landing Page

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок205 просмотров

Необходимо создание качественного Landing Page по продаже строительных пенобетонных блоков дачникам и тем, кто строит загородное жилье и тд. Бюджет не большой. Одним из основных условий проекта является - оплата безналичным расчетом на счет компании, находящейся в РФ.

11 лет назад
kosmomax
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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