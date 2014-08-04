Добрый вечер! Ищу исполнителя, интересуют примерные цены и сроки, подробное ТЗ обговаривается с исполнителем. Краткое ТЗ: Я не совсем пунктуален в некоторых вопросах, но попробую описать краткую суть: ...
Создание Landing Page
Необходимо создание качественного Landing Page по продаже строительных пенобетонных блоков дачникам и тем, кто строит загородное жилье и тд. Бюджет не большой. Одним из основных условий проекта является - оплата безналичным расчетом на счет компании, находящейся в РФ.
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