Создание лендинг страницы

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Открыт24 заявки109 просмотров

Есть готовый сайт и дизайн в фигме. Сайт - carengineering точка ae


Нужно сделать лендинг страницу, будет использоваться для рекламы. На одной странице нужно коротко рассказать обо всех услугах которые делает компания

🔻PPF, colour change

🔻Window tinting

🔻Sound insulation

🔻Soft door closers

🔻Electric sliding step

🔻Polish & ceramic

🔻Leather & Alcantara (тут нет дизайна страницы. Предоставлю фото. Нужно будет сделать блок)

Дизайн лендингов
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