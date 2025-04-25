Есть готовый сайт и дизайн в фигме. Сайт - carengineering точка ae



Нужно сделать лендинг страницу, будет использоваться для рекламы. На одной странице нужно коротко рассказать обо всех услугах которые делает компания

🔻PPF, colour change

🔻Window tinting

🔻Sound insulation

🔻Soft door closers

🔻Electric sliding step

🔻Polish & ceramic

🔻Leather & Alcantara (тут нет дизайна страницы. Предоставлю фото. Нужно будет сделать блок)