Бриф на разработку сайта на платформе Tilda

### 1. Описание компании

Cultura – девелоперская компания, специализирующаяся на создании комфортной и гармоничной среды обитания. Мы занимаемся разработкой концепций недвижимости, архитектурным проектированием, финансовым моделированием, проектным менеджментом и реализацией объектов. Основное внимание уделяем качественному и продуманному пространству с учетом социальных, культурных и экономических факторов.

### 2. Цель и задачи сайта

Цель: Создание эффективного онлайн-представительства компании, которое будет:

- Привлекать инвесторов и партнёров

- Презентовать услуги и проекты

- Выстраивать имидж экспертного и инновационного девелопера

- Генерировать обращения от заинтересованных клиентов

### 3. Целевая аудитория

- Инвесторы – частные и институциональные инвесторы, которым интересен полный комплекс девелоперских услуг.

- Владельцы земли – собственники участков, которым требуется разработка концепции и реализация девелоперского проекта.

- Операторы гостиничного и курортного бизнеса – компании, заинтересованные в создании отелей и курортных комплексов.

- Бизнес-структуры – компании, желающие развивать офисную и коммерческую недвижимость.

- Строительные компании – застройщики, нуждающиеся в концептуальной и проектной разработке.

- Частные лица – клиенты, заинтересованные в индивидуальных проектах современных жилых домов и резиденций премиального уровня.

### 4. Структура сайта

1. Главная страница – имиджевое представление компании, философия, ключевые преимущества

2. Разделы услуг:

- Бизнес-концепции (продуктовые)

- Архитектурные решения

- Fee-девелопмент

3. О компании – история, миссия, философия

4. Проекты – описание и примеры реализованных объектов

5. Контакты – форма обратной связи, контактная информация

### 5. Функциональные требования

- Форма обратной связи

- Интеграция с социальными сетями

- Возможность редактирования и добавления контента (Tilda Zero Block)

- Мультиязычность (русский/английский)

- Адаптивность под мобильные устройства

### 6. Дизайн и стиль

- Современный и минималистичный дизайн

- Использование фирменных цветов и графики

- Простая и интуитивно понятная навигация

### 7. Контент

- Тексты – часть контента готова, но требуется адаптация и доработка

- Изображения – есть фотографии проектов

- Видео – планируется в перспективе

### 8. Сроки и бюджет

- Сроки: запуск базовой версии сайта – в течение 3 недель.

- Бюджет: ориентировочная сумма обсуждается индивидуально

### 9. Дополнительная информация

Мы открыты к предложениям по улучшению структуры и функционала сайта. Готовы предоставить дополнительные материалы и информацию по запросу.