Требуется разработка сайта для сервиса помощи пенсионерам в Кане. Цель — представить услуги (доставка, перевозка, помощь по дому) и обеспечить удобный интерфейс для пожилых пользователей. Сайт должен включать формы заказа, отзывы клиентов и адаптивный дизайн. Ожидаемый срок разработки — 2–4 недели, бюджет — 200 евро.
Создание лэндинга для компании по архитектуре и девелопменту
Бриф на разработку сайта на платформе Tilda
### 1. Описание компании
Cultura – девелоперская компания, специализирующаяся на создании комфортной и гармоничной среды обитания. Мы занимаемся разработкой концепций недвижимости, архитектурным проектированием, финансовым моделированием, проектным менеджментом и реализацией объектов. Основное внимание уделяем качественному и продуманному пространству с учетом социальных, культурных и экономических факторов.
### 2. Цель и задачи сайта
Цель: Создание эффективного онлайн-представительства компании, которое будет:
- Привлекать инвесторов и партнёров
- Презентовать услуги и проекты
- Выстраивать имидж экспертного и инновационного девелопера
- Генерировать обращения от заинтересованных клиентов
### 3. Целевая аудитория
- Инвесторы – частные и институциональные инвесторы, которым интересен полный комплекс девелоперских услуг.
- Владельцы земли – собственники участков, которым требуется разработка концепции и реализация девелоперского проекта.
- Операторы гостиничного и курортного бизнеса – компании, заинтересованные в создании отелей и курортных комплексов.
- Бизнес-структуры – компании, желающие развивать офисную и коммерческую недвижимость.
- Строительные компании – застройщики, нуждающиеся в концептуальной и проектной разработке.
- Частные лица – клиенты, заинтересованные в индивидуальных проектах современных жилых домов и резиденций премиального уровня.
### 4. Структура сайта
1. Главная страница – имиджевое представление компании, философия, ключевые преимущества
2. Разделы услуг:
- Бизнес-концепции (продуктовые)
- Архитектурные решения
- Fee-девелопмент
3. О компании – история, миссия, философия
4. Проекты – описание и примеры реализованных объектов
5. Контакты – форма обратной связи, контактная информация
### 5. Функциональные требования
- Форма обратной связи
- Интеграция с социальными сетями
- Возможность редактирования и добавления контента (Tilda Zero Block)
- Мультиязычность (русский/английский)
- Адаптивность под мобильные устройства
### 6. Дизайн и стиль
- Современный и минималистичный дизайн
- Использование фирменных цветов и графики
- Простая и интуитивно понятная навигация
### 7. Контент
- Тексты – часть контента готова, но требуется адаптация и доработка
- Изображения – есть фотографии проектов
- Видео – планируется в перспективе
### 8. Сроки и бюджет
- Сроки: запуск базовой версии сайта – в течение 3 недель.
- Бюджет: ориентировочная сумма обсуждается индивидуально
### 9. Дополнительная информация
Мы открыты к предложениям по улучшению структуры и функционала сайта. Готовы предоставить дополнительные материалы и информацию по запросу.
Заявки фрилансеров
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