Создание лэндинга для компании по архитектуре и девелопменту

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок71 просмотр

Бриф на разработку сайта на платформе Tilda

### 1. Описание компании

Cultura – девелоперская компания, специализирующаяся на создании комфортной и гармоничной среды обитания. Мы занимаемся разработкой концепций недвижимости, архитектурным проектированием, финансовым моделированием, проектным менеджментом и реализацией объектов. Основное внимание уделяем качественному и продуманному пространству с учетом социальных, культурных и экономических факторов.

### 2. Цель и задачи сайта

Цель: Создание эффективного онлайн-представительства компании, которое будет:

- Привлекать инвесторов и партнёров

- Презентовать услуги и проекты

- Выстраивать имидж экспертного и инновационного девелопера

- Генерировать обращения от заинтересованных клиентов

### 3. Целевая аудитория

- Инвесторы – частные и институциональные инвесторы, которым интересен полный комплекс девелоперских услуг.

- Владельцы земли – собственники участков, которым требуется разработка концепции и реализация девелоперского проекта.

- Операторы гостиничного и курортного бизнеса – компании, заинтересованные в создании отелей и курортных комплексов.

- Бизнес-структуры – компании, желающие развивать офисную и коммерческую недвижимость.

- Строительные компании – застройщики, нуждающиеся в концептуальной и проектной разработке.

- Частные лица – клиенты, заинтересованные в индивидуальных проектах современных жилых домов и резиденций премиального уровня.

### 4. Структура сайта

1. Главная страница – имиджевое представление компании, философия, ключевые преимущества

2. Разделы услуг:

- Бизнес-концепции (продуктовые)

- Архитектурные решения

- Fee-девелопмент

3. О компании – история, миссия, философия

4. Проекты – описание и примеры реализованных объектов

5. Контакты – форма обратной связи, контактная информация

### 5. Функциональные требования

- Форма обратной связи

- Интеграция с социальными сетями

- Возможность редактирования и добавления контента (Tilda Zero Block)

- Мультиязычность (русский/английский)

- Адаптивность под мобильные устройства

### 6. Дизайн и стиль

- Современный и минималистичный дизайн

- Использование фирменных цветов и графики

- Простая и интуитивно понятная навигация

### 7. Контент

- Тексты – часть контента готова, но требуется адаптация и доработка

- Изображения – есть фотографии проектов

- Видео – планируется в перспективе

### 8. Сроки и бюджет

- Сроки: запуск базовой версии сайта – в течение 3 недель.

- Бюджет: ориентировочная сумма обсуждается индивидуально

### 9. Дополнительная информация

Мы открыты к предложениям по улучшению структуры и функционала сайта. Готовы предоставить дополнительные материалы и информацию по запросу.

TildaДизайн лендингов
3 месяца назад
Effecton
38 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
2 месяца назад
Анастасия
 
30 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
27 отзывов
3 месяца назад
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
3 месяца назад
Михаил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
6 отзывов
3 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
3 месяца назад
Ольга
 
30 лет
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
3 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
130 отзывов
3 месяца назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
17 отзывов
3 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
168 отзывов
3 месяца назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
8 отзывов
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта для помощи пенсионерам

    Требуется разработка сайта для сервиса помощи пенсионерам в Кане. Цель — представить услуги (доставка, перевозка, помощь по дому) и обеспечить удобный интерфейс для пожилых пользователей. Сайт должен включать формы заказа, отзывы клиентов и адаптивный дизайн. Ожидаемый срок разработки — 2–4 недели, бюджет — 200 евро.

    Создание сайтовTildaWordPress
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать одностраничный сайт

    Разработайте одностраничный сайт с формой для ввода номера В/У и анимированной загрузкой данных. Сайт должен включать админ панель для добавления данных, которые отображаются при поиске. Дизайн должен напоминать официальный сайт ГИБДД. Срок выполнения - 3 дня.

    Создание одностраничных сайтов
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сайт под ключ на WordPress

    $2000

    Требуется разработать клон сайта 11.doramalive.news на WordPress, сохранив все функции и дизайн, кроме личного кабинета. Добавить блок описания дорамы после комментариев и плеер в карточку дорамы. Работа только по договору или безопасной сделке.

    Создание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработать сайт под ключ WordPress, от начала до конца

    $2000

    Требуется разработать клон сайта yummy-anime.ru на платформе WordPress с полным функционалом и дизайном, за исключением личного кабинета. Необходимо добавить блок описания аниме после комментариев. Работа будет выполнена по договору или через безопасную сделку.

    Создание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создание темы на WordpRess под ключ

    $1000

    Требуется создать тему на WordPress под ключ с 5 страницами и функцией смены светлой и темной темы. Верстка подготовлена, но нуждается в доработках. Необходимо обеспечить скорость 95+ по Google Speed для ПК и мобильных устройств. Комментарии и плеер не требуются. Все детали будут предоставлены в личной переписке.

    Доработка сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сайт

    Требуется разработка простого сайта для благотворительного фонда. Имеется пример, который необходимо использовать в качестве основы для создания. Ожидается качественная реализация с учетом предоставленных материалов и требований.

    Создание сайтов
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработать сайт на WordPress

    Требуется разработать одностраничный сайт на платформе WordPress для агентства, специализирующегося на маркетинге и управлении OnlyFans аккаунтами. Сайт должен включать секции 'О нас', 'Наши услуги', 'Наши модели', 'Отзывы', 'Результаты', 'Часто задаваемые вопросы' и 'Контактная информация'. Обеспечить адаптивный дизайн, быструю загрузку, SEO-оптимизацию и интеграцию с социальными сетями.

    Создание одностраничных сайтовСоздание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Для салона красоты необходимо разработать сайт на CMS WordPress.

    $150

    Требуется разработать сайт для салона красоты на CMS WordPress. Необходим дизайн нескольких страниц, включая главную, услуги и блоги. Сайт должен быть мультиязычным, адаптивным и включать SEO плагин. На странице контактов необходима карта и форма обратной связи. Обеспечить высокую скорость загрузки и стандартное формирование меню.

    Дизайн сайтовСоздание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад