Создание лендинга для отделочной компании (ремонт квартир)

Добрый день, необходимо создать лендинг для ремонтно-строительной фирмы (ремонт квартир).

Текстовый контент и структура уже есть. Необходимо это все оформить, подобрав при этом необходимые материалы.

Структура примерно такая:

1. Шапка с формой захвата

2. Блок сравнения "как у всех" и "как у нас" с формой захвата

3. Блок с перечнем УТП и формой захвата

4. Блок с "цифрами о компании"

5. Блок с отдельным УТП и формой захвата

6. Три одинаковых блока, состоящих из характеристик объекта, на котором выполнили ремонт, галереей фотографий этого объекта, кнопкой "посмотреть смету", отзывом владельца квартиры/объекта. Схему этого блока вышлю выбранному исполнителю, по смыслу с одной стороны блок с текстом (Название объекта, площадь, затраты на ремонт, срок выполнения работ перечень выполненных работ, кнопка скачать смету), с противоположной "крупная" фотография и под ней слайдер с превьюшками других фотографий, при выборе превьюшка заменяет "крупную" и под всем этим делом отзыв.

7. Последняя форма захвата

8. Подвал с контактной информацией и ссылкой на основной сайт.

На лендинге необходимо верхнее меню. И один пустой блок под еще одно УТП с формой захвата.

Разработку необходимо вести на шаблоне, приобретенном на themeforest.net WoW (http://bootstrapthemes.co/#wow_html).

Исходники логотипа, текстовый контент и отрисовку блока с отзывами/галереей скину выбранному исполнителю.

ЗЫ. В дизайне не должно быть людей. Они уже заполонили все что можно, один "отделочник" так вообще в каждой второй фирме работает :)