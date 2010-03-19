Создание MP3 портала

Необходимо создать портал бесплатных mp3. Не поиск по другим сайтам, а в пределах собственного архива (общая концепция в стиле zaycev . net)

Краткое описание того, что нужно - в прикрепленном файле.

Как вариант - в связке с CMS, например, wordpress.

Рассматриваются варианты с дизайном+версткой, а также без (только код).

Ребята - большая просьба - сразу указывайте сроки, и цены - выбирать будем оперативно.

Ждем предложений. Всем заранее спасибо.