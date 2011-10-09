Создание очень хорошего сайта

Мне нужен сайт

эксклюзивный дизайн, в распоряжении творческой мысли руки 3d графиков если надо со стороны заказчика бесплатно. главное идея и за нее платят потом платят на верстку. Желательно на друпале. оптимизация под дальнейшую раскрутку.

сайт посвящен 3d-студии.

Контингент посетителей сайта : сугубо деловые люди: значит юзабилити, продавать услуги презентовать их должен этот сайт.Мне нужен спец с которым буду работаьь в дальнейшем и в других работах .