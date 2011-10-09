Наша компания занимается оптовой продажей компьютерной техники. Нам необходим сайт для зарегистрированных пользователей с каталогом. Вход в каталог только для зарегистрованных пользователей (юридических лиц). Закрытая часть включается в себя сам каталог, ...
Создание очень хорошего сайта
Мне нужен сайт
эксклюзивный дизайн, в распоряжении творческой мысли руки 3d графиков если надо со стороны заказчика бесплатно. главное идея и за нее платят потом платят на верстку. Желательно на друпале. оптимизация под дальнейшую раскрутку.
сайт посвящен 3d-студии.
Контингент посетителей сайта : сугубо деловые люди: значит юзабилити, продавать услуги презентовать их должен этот сайт.Мне нужен спец с которым буду работаьь в дальнейшем и в других работах .
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