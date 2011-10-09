Создание очень хорошего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок270 просмотров

Мне нужен сайт

эксклюзивный дизайн, в распоряжении творческой мысли руки 3d графиков если надо со стороны заказчика бесплатно. главное идея и за нее платят потом платят на верстку. Желательно на друпале. оптимизация под дальнейшую раскрутку.

сайт посвящен 3d-студии.

Контингент посетителей сайта : сугубо деловые люди: значит юзабилити, продавать услуги презентовать их должен этот сайт.Мне нужен спец с которым буду работаьь в дальнейшем и в других работах .

14 лет назад
3d_Kabilov_Tahir
Тахир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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