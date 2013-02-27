Создание платника под ключ

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Завершен5 заявок198 просмотров

Нужно создание платника под ключ:

- Дизайн и верстка

- Необходимый функционал яваскрипт (всплывающие окошки, анимация в роликах)

- Подключение к биллингу

- Настройка гугл аналитикс по нужным событиям

Ваша стоимость и сроки, примеры платников будут показаны, нужно будет сделать похожее.

JavaScript
13 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

vovasl
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$950
30 дней
Все сделали отлично, сильно затормозили нас операторы, согласовывали множество моментов, но таки все доделали))
Заказчик четко поставил задачу, все возникающие вопросы разъяснены. Оплата вовремя, без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vovasl
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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