Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте (http://mistan-spb.ru/) хочу аналогичный. Так ...
Создание простого сайта
Нужно создать хтмл-версию флешевого сасайта (скину в личку)
Ваши предложения с указанием цены/сроков/рекомендаций жду ниже.
Заявки фрилансеров
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