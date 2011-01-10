Создание простого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт38 заявок645 просмотров

Нужно создать хтмл-версию флешевого сасайта (скину в личку)

Ваши предложения с указанием цены/сроков/рекомендаций жду ниже.

14 лет назад
perfectkl
Хильчин 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание и продвижение сайта

    $1000

    Здравствуйте. Мне хотелось бы создать сайт (интернет магазин) по продаже компьютерной техники и оргтехники. Дизайн нужен какой нибудь необычный в стиле времени. Поиск - каталог мне понравился на этом сайте (http://mistan-spb.ru/) хочу аналогичный. Так ...

    Сайты «под ключ»59 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт аналог

    Нужен сайт с аналогичными функциями но дизайном поинтереснее, как hipway ру. Без цен и сроков не писать! админ часть сайта без наворотов. Добавление поездок, редактор контента. Все. Приветствуются профи, но новички ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта на 1с Битрикс

    $1000

    Интересует разработка сайта на системе 1с Битрикс, редакции бизнес. Сайт который будет собирать купоны из сайтов: pokupon.com.ua, kupikupon.com.ua и т. д. Похожий сайт kuponi.com.ua. Там должно быть: • FAQ (вопросы и ответы). ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать интернет-магазин

    Создать точную копию магазина http://www.elit-fashion.ru/ И сделать сопряжение с 1С. Из 1C будут выгружаться данные (текст и фото) с определенной периодичностью и с такой же периодичностью их нужно загружать в ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен каталог фирм

    Нужен каталог фирм с возможностью добавления объявлений, тендеры, новостей, вакансий, прайсов, продукции и так далее. Интересуют именно уже готовые решения, поэтому присылайте примеры.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Несложный сайт на WP или Jооmla

    $100

    Здравствуйте. Нужен развлекательный сайт. Цвета примерно как у - http://ziza.qip.ru/ Размеры блоков и шаблон примерно как на http://yaplakal.com/ Модули: + Возможно установки разного содержимого ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сателлитов

    Задача: создание сайтов псевдо-компаний, чтобы смотрелись нормально и правдиво с уникальным контентомили рерайт Требования: чистый html или простая cms, уникализированный тематический дизайн, от 5 страниц контента. Пока есть такие тематики: ...

    HTML
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта под ключ.

    $250

    Требуется создание нескольких сайтов под ключ. Работа для специалиста с опытом не менее 2 лет. Главное высокое качество работ по доступной цене.

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад