Создание развлекательного сайта -форума

Проект сделан хорошо и грамотно. Вышла задержка, но ввиду того что проект не простой то не критично. Очень хорошая связь с исполнителем, всегда четкие и быстрые ответы. Все правки выполнялись оперативно. Хотя иногда отходили от тз по мелочам, ребята просто выслушивали и делали, за что им огромный плюс. Рекомендую!