Создание развлекательного сайта -форума

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка128 просмотров

Требуется сделать сайт- развлекательный форум .Есть полностью готовый дизайн проекта и адаптивная его верстка. Под нее требуется создать фронт и бек энд , все детали переданы в тз . Сроки указанные исполнителем до 5.03.2016 . Начало проекта 18.02.2016

9 лет назад
kishmish
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Xeper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
30 отзывов(-1)
9 лет назад
$1100
16 дней
Проект сделан хорошо и грамотно. Вышла задержка, но ввиду того что проект не простой то не критично. Очень хорошая связь с исполнителем, всегда четкие и быстрые ответы. Все правки выполнялись оперативно. Хотя иногда отходили от тз по мелочам, ребята просто выслушивали и делали, за что им огромный плюс. Рекомендую!
Отличный заказчик. Всегда четко и внятно объяснял задачи и спорные моменты. Надеемся и на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Xeper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
30 отзывов(-1)
9 лет назад

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