Создание сайта

$790
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт22 заявки711 просмотров

Нужен сайт по статьям для начинающего блогера. Функции, которые требуются: люди смогу публиковать статьи в формате текста, скриншотов и аудиозаписей, смогут редактировать чужие статьи и дополнять их, смогут комментировать статьи(для этого нужно будет зарегистрироваться на сайте), получать уведомления о статусе написанной или отредактированной статьи. Будет нужна админ панель, с помощью которой данные статьи будут одабриваться, отклоняться и рассортировываться по страничке. Личный кабинет будет максимально простой, в нём будут только данные об аккаунте, никнейм пользователя(он выбирает его сам) и уведомления, ну и естественно возможность восстановить и изменить пароль.

Вроде написал всё, более подробно буду разбирать задачу вместе с программистом, который возьмётся за эту задачу. Желательно чтобы человек хотя бы немного разбирался в дизайне, чтобы после того как будут написаны основные функции сайта мы выделили целый день и расставили все позиции в нужных местах.

Бюджет от 25 до 50к рублей в зависимости от объёма выполненной работы.

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