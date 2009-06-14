Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок757 просмотров

Оболочка для сайта должна быть написана на extjs (вид должен быть как тут: http://extjs.com/deploy/dev/examples/desktop/desktop.html ) Примерно должно выглядеть так:

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- Пользователь регистрируется, после подтверждения о регистрации через контрольный код на е-маил пользователь попадает на рабочий стол. В системе ему присваеваеться статус "Новичок" На рабочем столе у пользователя: Пуск>О системе>Правила системы>Кабинет>Сервисы (пока не надо)>Форум(пока не надо). На рабочем столе: в нижнем правом углу выплывает окошечко о получении новых личных сообщений и уведомлений системы.

Иконки: Новости системы.

- Админка: Настройка системы (Заголовок окна, Настройка БД, Настройки админа,) Управление новостями, Управление пользователями(Редактирование, удаление, изменение статуса(Новичок, Продвинутый, Проверенный, Модератор, Арбитр, Администратор)), Добавление/Удаления модулей(те что будут видны в "Сервисы"),

- Кабинет пользователя: Свои данные, Редактирование своих контактов. Если просматривать чужие данные то видны только Ник, Статус, Контакты,

Это пока все что касается данной части. Этот несложный функцианал будет рассматриваться как тестовое задание, что бы знать что вы способны на большее именно в этой среде.

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Теперь основное!

Основной упор делаем на "Сервисы" их надо делать в виде модулей к системе они то и есть самое сложное в проекте. Модули будут как очень сложные так и простые.

Данный проект будет оплачиваться по модулям! Готовый Модуль=оплата. Соответственно модуль по сложности будет соответствовать оплате.

Убедительная просьба! Если у вас есть работы на EXTJS предоставить линки в "Личные сообщения"

16 лет назад
Astronov
Генадий 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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