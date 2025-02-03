Требуется разработка сайта-визитки для девушки-модели, который будет рассказывать о ее жизни и карьере. Сайт должен включать ссылки на портфолио, форму связи и социальные сети. Ожидается простой и современный дизайн, удобный в администрировании, возможно использование конструкторов. Обсуждение деталей возможно в личных сообщениях.