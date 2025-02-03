Создание сайта

$50
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Завершен6 заявок35 просмотров

Здравствуйте. Нужен сайт с несколькими страницами, контактной формой и чтобы можно было прописать СЕО настройки: Meta Title, Meta Description, Meta KeyWords. Можно готовый скрипт либо какой то шаблонный сайт

Создание сайтов
3 месяца назад
Falman
Роман 
31 год
3 года в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
3 месяца назад
$50
7 дней
Escrow
Очень крутой исполнитель! Все сделано на высшем уровне, никаких лишних вопросов, с поставленной задачей справился на 100%. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Спасибо за заказ. Буду рад дальнейшему сотрудничеству)

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