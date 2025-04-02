Задача включает создание новостного сайта с форумом, с кроссбраузерной и адаптивной версткой. Необходимо подключение API для бесплатного сбора спортивной статистики, реализация единого профиля пользователя для сайта и форума, а также внедрение платных услуг и функции отложенного постинга новостей.
Создание сайта
Необходимо создание несложных сайтов (продажи оборудования и тп)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт10 дней назад
Разработка сайта, который будет выводить статистику по курьерам из Телеграм-групп. Необходимо учитывать заработок курьеров по дням, а также вести отчеты по каждому магазину. Администратор должен видеть общий доход и сумму, которую магазин должен курьеру. Проект требует интеграции с несколькими группами и удобного интерфейса для отображения данных.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт12 дней назад
- $20
Необходим одностраничный сайт-визитка, посвященный туризму в Белоруссии. Включает локации для путешествий и гостиницы с комфортной навигацией. Ожидается добавление текста о услугах, таких как встречи в аэропорту, и колонок с контактными данными. После создания потребуется установка на хостинг и настройка функционирования сайта.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт13 дней назад
- $25
Требуется создать одностраничный лэндинг, скопировав контент с сайта atlas-miner.com.ua. Необходима карусель или список из 30 товаров с картинками. Можно использовать текст и товары с указанного сайта и адаптировать их на пустом шаблоне. Корзина не требуется.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 дней назад
- $200
Требуется разработать современный лендинг по образцу и содержанию из ТЗ. Сайт должен быть на английском языке и предоставлен в виде архива HTML, включая фото и видео для самостоятельной установки.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт25 дней назад
Требуется разработка MVP сайта-каталога детских мероприятий, лагерей и школ на WordPress. Необходимы удобная навигация, фильтры, поиск и возможность добавления отзывов пользователями. Сайт должен быть адаптивным для мобильных устройств, готовым к демонстрации инвесторам и проверки рыночного спроса. Опыт работы с WordPress и знание английского языка обязательны.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 дней назад
- $400
Требуется разработать сайт для VPN сервиса с минимальным функционалом, включая подключение мерчанта для оплаты. После оплаты должен происходить процесс отправки конфигурации VPN. Основная геолокация — США.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт16 дней назад
Требуется разработать сайт аналогичный wowhead.com на платформе yii 2.0. Необходимо создать улучшенную версию с интересным дизайном и функционалом. Ожидается полное выполнение проекта под ключ.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 дней назад
- $100
Требуется разработка сайта на WordPress о домашних животных, в частности собаках. Сайт должен включать развлекательный контент для привлечения трафика и продвижения услуги по передержке собак. Идеально, если фрилансер имеет опыт создания контентных сайтов с хорошей SEO-оптимизацией.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт19 дней назад
Требуется специалист для разработки сайта с нуля. Сайт будет блогом, посвященным услугам гида. Необходимы услуги по верстке и дизайну, чтобы создать привлекательный и функциональный ресурс.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрытмесяц назад