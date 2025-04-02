Разработка сайта, который будет выводить статистику по курьерам из Телеграм-групп. Необходимо учитывать заработок курьеров по дням, а также вести отчеты по каждому магазину. Администратор должен видеть общий доход и сумму, которую магазин должен курьеру. Проект требует интеграции с несколькими группами и удобного интерфейса для отображения данных.