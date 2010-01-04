Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки336 просмотров

Необходим сайт,где будет:

-фото галерея

-регистрационная анкета участника(логин,пароль,пол,возраст)

-блог (для общения участников)

-личная страница участника (аватар, возможность общаться с другими участниками,возможность подать заявку на участие в любом событии (что-то похожее на Одноклассники,но с меньшим функционалом))

-раздел со статьями

-разделы с продуктами проекта

что это будет по деньгам?

задавайте вопросы.

15 лет назад
7Alex
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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