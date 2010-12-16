Создание сайта

Доброго дня коллеги!

Требуется создать сайт по вывозу мусора....

Надо сделать дизайн сайта, верстку сайта (кроссбраузерная, без ошибок, с учетом поисковой оптимизации),

+ натянуть все это на движок например.. Joomla

Готовы рассматривать шаблонные варианты

название компании "Трансервис-К"

Род деятельности ( без смеха)) все мы этим пользуемся и любим чистоту, как дома так и на улице

-услуги по вывозу ТБО (твердые бытовые отходы), строительные отходы

- Установка и обслуживание мобильных туалетных кабин

-уборка территорий, очистка дорог

--вывоз снега

-автотранспортные услуги

-сдача в аренду складских помещений

Приглянулись сайты и следующая концепция:

http://www.inkomtrans.ru/

http://www.kiana.ru/

http://www.admk.ru/show.html?id=7

http://www.venda.com/

http://www.vivozmusora.ru/