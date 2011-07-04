Создание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок231 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Уважаемые фрилансеры ищется очень толковый и исполнительный человек, который сможет выполнить задачи:

1. Создать блог (дизайн, размещение, пункты все как на gkhpro.ru);

2. Организовать разграничение прав пользователей, три категории: все, зарегистрированные с бесплатным участием, зарегистрированные с платным участием;

3. В соответствие с правами пользователей прикрутить рассылку на smartresponder.ru;

4. Подключить подходящую платежную систему.

Большая просьба ко всем – пожалуйста очень внимательно читайте задачи и оставляйте свои предложения если Вы действительно готовы выполнить их все.

Попытки предыдущего мастера можно увидеть на gkhpro.ru (человек получил предоплату и оказался не в состоянии довести работу до конца)"

PS: ТЗ на выполнение работы высылается по запросу.

12 лет назад
DarkDog75
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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