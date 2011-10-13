Планируется к продаже настольная карточная игра. Всего есть 7 разных комплектов карт, которые планируется продавать. Необходимо сделать одностраничный сайт-заглушку для сбора предзаказов на эти карты в течение следующего месяца. ...
Создание сайта
Сколько будет стоить создать легенький сайт на пхп такого плана http://onlinepokerbonus.com.ua
По возможности с админкой (указывать цену с админкой и без)
Заявки фрилансеров
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