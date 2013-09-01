Создание сайта

Необходимо создать сайт для некомерческой организации занимающейся сертификаций товаров. ТЗ и графические элементы сайта есть. Необходимо создать сайт на любом БЕСПЛАТНОМ движке. Полная оптимизация под IE 9 и IE 10, FireFox, Chrome и Opera последних версий. Необходимо ...
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Добрый день,
необходимо сделать страницу фирмы, занимаюшейся поставкой сетевого оборудования Ruckus, будет неплохо, если стиль будет похож на страницу производителя http://www.ruckuswireless. com/ но не до степени смешения,
Внутри должны быть страницы с описанием производителя, компании, техническая документация и интернет витрина.
Желательно всю информацию внести также сразу.
В итоге надо:
- дизайн
-CMS
-интернет-магазин
- заполнение
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