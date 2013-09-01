Создание сайта

Добрый день,

необходимо сделать страницу фирмы, занимаюшейся поставкой сетевого оборудования Ruckus, будет неплохо, если стиль будет похож на страницу производителя http://www.ruckuswireless. com/ но не до степени смешения,

Внутри должны быть страницы с описанием производителя, компании, техническая документация и интернет витрина.

Желательно всю информацию внести также сразу.

В итоге надо:

- дизайн

-CMS

-интернет-магазин

- заполнение