Создание сайта

Нужно создать высоко-конверсивный лэндин пейдж. Ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества. Проектов много. На данный момент у нас 2 ЛП, но конверсия их нас не особо радует, со 2-го ЛП мы получаем всего 1-2 заявки в день. 1. http://www.srostar.ru/ 2. ...