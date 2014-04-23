Создание сайта

На постоянную работу требуется специалист по разработке сайтов/лэндинг страниц на вордпрессе под ключ. Обязанности: разработка сайтов (знания html, интеграция с внешними сервисами по API), разработка landing page. Работа удаленная. Пишите о вашем опыте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать сайт на основе ТЗ (нужна программная разработка, дизайн предоставим сами):
Интересует: стоимость, сроки и CMS.
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