Создание сайта

На сайте [url=http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Femigrant.life&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWhUTJPYx8YIcs3QJmfu2L7jYdgw]http://emigrant.life[/url] надо настроить форум IPBoard и добавить компоненты, чтобы получилось в точности как http://www.unexplained-mysteries.com/ в плане лендинговой страницы. То есть, фактически, на главную страницу надо добавить вывод таких же блоков по функциональности как на примере. Также сделать ...