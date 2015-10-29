Создание сайта

1. Требуется создать сайт по продаже автомобилей на аукционе. 2. Основные данные должны загружаться из сайтов партнеров (парсеры) 3. Создать несколько АРМ (автоматизированных рабочих мест) Краткое ТЗ вложено. ТЗ будет доработано с учетом замечаний и рекомендаций разработчика. Если ...
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Сайт по продаже оборудования
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