Создание сайта

Речь пойдёт о устройстве колодцев, пишите цены, сроки. Ограничений нет, нужен хороший продающий ленд.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн сайта на основе нашего сайта http://kimlilia.ru/ с текущим контентом. Сверстать и натянуть на вордпресс
Пример сайта http://www.marieforleo.com/
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