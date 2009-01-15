Создание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт70 заявок643 просмотра
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Нужен сайт!

Тема - вентиляция, кондиционирование и обогрев!

Текст - есть!

Структура есть!

Остальное надо сделать!

Нужен логотип и дизайн сайта - ПРОСТО НО СО ВКУСОМ!

интересуют - оринтировочные сроки и цена вопроса

г. Москва

С уважением,

Елена

15 лет назад
oazistk
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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